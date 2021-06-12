القط: الرئيس فاجأنا بالموافقة على إنشاء «التنسيقية» بمؤتمر الشباب 2018

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وخلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر الشباب الذي انعقد في عام 2018 فوجئ كل الحاضرين بموافقة الرئيس على تدشين تنسيقية شباب الأحزاب خلال التوصيات الخاصة بالمؤتمر والتي خرجت في ختام انعقاده.

وأضاف «القط»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن انعقاد الشباب مع بعضهم البعض لم يكن بالشيء اليسير، حيث إن التنسيقية بها أفكار وأيدولوجيات وآراء مختلفة، «مكنش فيه حاجة بتجمعنا غير أن أعمارنا قريبة من بعض، وساعة لما بدأنا كنا كلنا في الثلاثينيات من العمر، ودلوقتي التنسيقية فيها شباب أصغرهم 22 سنة، وبقى عندنا خليط من الأعمار كبير جدا».

وأوضح أن الخلاف الأيدولوجي والفكري ما بين الشباب قبل بدء التنسيقية كان كبيرا، إلا أنه وبعد تدشين التنسيقية بعامين نجح الشباب في أن يظهروا بشكل متماسك وأن يكون هناك حوار وانسجام بعد كل الأعضاء، لافتا إلى أنه وبعد عام 2018 بدأت الدولة في الاهتمام بالحياة السياسية، وسعى الرئيس السيسي لتقوية الأحزاب السياسية وتعزيزها وتقويتها حتى تكون متنفسا.

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك سعى الشباب في التنسيقية إلى تنحية كل الخلافات وتدشين مشروع متكامل حتى يكون للدولة ثقة بأن هؤلاء الشباب لديهم القدرة في العمل خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تم وضع فكرة متكاملة وجرى طرحها على مؤسسة الرئاسة ومن ثم بدأ الدعم لأعضاء التنسيقية، «فيه ناس كتير وشرائح كتير مكنتش عايزة التنسيقية تكتمل، والفريق المعاون للرئيس تحمل أعباء كبيرة جدا علشان المجموعة تشتغل لأنها مخلصة وعندها حاجة عايزين نقدمها».