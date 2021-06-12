الجيش النيجيري يقصف قطاع الطرق وسارقي الماشية في ولاية النيجر

شن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية قصفًا جويًا حول بلدة «جنو» في ولاية النيجر، غرب العاصمة «أبوجا»، مما أدى إلى القضاء على الكثيرين في قافلة من قطاع الطرق المسلحين أثنار فرارهم، وذكرت صحيفة «ديلي نيجيريان» أن بعض قطعان الأبقار التي جرى سرقتها قُتلت أيضًا في غارات القوات الجوية النيجيرية، التي انطلقت من قاعدة عسكرية في ولاية «كاتسينا».

ووردت تقارير بأن إحدى القنابل أخطأت هدفها وضربت حفل زفاف في قرية مجاورة، بحسب شاهد عيان.

وقال شاهد العيان: «رأينا طائرة صغيرة تلقي قنابل من بعيد على مكان لقطاع طرق هاربين، وأصابت إحدى المتفجرات حفل زفاف في قرية أرجيدا، حيث قتل اثنان من القرويين للأسف، كما أصيب العديد من الأشخاص الآخرين، الذين كانوا ضيوفًا في حفل الزفاف».

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية، كوماندور إدوارد جابكويت، إن الضربات الجوية كانت ناجحة للغاية.

وأضاف: «ليس لدينا معلومات عن أي خسائر في صفوف المدنيين، مهمتنا ضد قطاع الطرق المسلحين في محور «جنو»، بعد أن حصلنا على معلومات استخبارية حول تقارب العناصر السيئة التي تخطط لإرهاب الناس».