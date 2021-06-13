وزير الخارجية عن تطورات العلاقات المصرية التركية: نُقيم سياساتها

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية التركي والذي قال فيها إنه ربما يتم رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى سفراء، حيث قال «شكري» إن هذه التصريحات مُقدرة لما تنطوي عليه من رغبة، لكن هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسيات التركية، والتزامات بأن تسير تركيا وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على المصلحة.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن هناك عددا من الطلبات والتوقعات من قبل مصر، إذا ما تم مراعتها من قبل تركيا، فهذا من شأنه أن يُذلل الصعوبات القائمة ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى هناك استمرارية والتحول في السياسة التركية إزاء مصر، موضحًا أن مصر دائما تسعى لأن يكون لديها علاقات وثيقة مع الدول الشركاء الإقليميين والدوليين، ولكن على أسس سليمة من مراعاة المصلحة الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية، أننا نسير لاستكشاف مدى استعداد تركيا بأن تقيم علاقاتها مع مصر على المبادئ التي ذكرتها، مؤكدًا أن زيارة وزير الخارجية التركي كانت فرصة مواتية لتأكيد مرة أخرى على الموقف المصري والتأكيد على مبادئ التي تحكم العلاقات ولمواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها تخدم المصلحة للاستقرار والأمن في المنطقة، أيضًا أن يكون واضحا أن هذه عملية استعادة العلاقات وهي عملية متدرجة يتم من خلالها التقييم والرصد، والشعور بأن هناك فعلًا فائدة تعود من السير قدمًا في رفض مستوى العلاقة في التوقيت المناسب.