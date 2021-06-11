وزير الخارجية: عنصران في أفريقيا سيعملان على جذب الاستثمارات المباشرة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يعد منصة جامعة لمسؤولي الاستثمار في الدول الأفريقية والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص ومؤسسات وآليات التمويل الأفريقية، بما يعزز من الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار بالقارة.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن توقيت تدشين النسخة الأولى من المنتدى يكتسب أهمية خاصة، على ضوء ما تواجهه القارة من تحديات اقتصادية على خلفية التداعيات السلبية لكورونا التي طالت الدول الأفريقية أكثر من غيرها.

ولفت إلى أن ما تزخر به أفريقيا من موارد طبيعية متنوعة وثروة بشرية كبيرة، يمكن أن تمثل بتضافر الجهود بالبنية التحتية سوقا واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما لها من قدرة هائلة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع المواطنين على زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع المواطنين على الاستثمار بما يقلص الفجوة بين الاستثمار والادخار وهي مشكلة شائعة في الدول النامية.