وزير الخارجية عن العلاقات مع قطر: نسعى لإزالة الشوائب بين البلدين

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن العلاقات المصرية – القطرية، فذكر أن مصر تنفذ ما تم التوافق عليه في «بيان العلا» بالمملكة العربية السعودية بكل أمانة، مؤكدا أن مصر عندما تلتزم بإطار قانوني فدائما توفي بالتزامها وتحترمه، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة المتابعة ولجنة قانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية على مدى سنين المقاطعة.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أننا نسعى لإزالة هذه الشوائب، حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة، هذه الخطى تعلم جيدًا ما هي المصلحة المصرية، وتسعى لأن تكون علاقات مصر مع أشقائها العرب لها الخصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك التي تؤهل بأن نكون متضامنين وداعمين لبعضنا البعض.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه حتى الآن مسار العلاقة من خلال لجنة المتابعة واللجنة القانونية الاتصالات السياسية تسير في الاتجاه السليم الإيجابي ونرصد كل التطورات الخاصة بها، موجها حديثه عن غضب البعض وخاصة أهالي الشهداء من التقارب المصري – القطري، قائلًا: «شهدائنا هم حماية هذا الوطن، هم الذين ضحوا تضحية كبرى حبًا في هذا الوطن دعما لاستقراره ونهوضه، وحقوقهم لا يمكن أن تضيع، عند الله وعند كل مواطن مصري معتز وممتن لهذه التضحيات».

وأوضح السفير سامح شكري، أن العلاقات الدولية كثيرا ما تشهد مراحل مختلفة، وليس هناك ثبات فيها، لكن علينا أن نعمل لتعزيز أمننا وحتى لا تذهب هذه التضحيات هباءًا، فنعمل على خلق الظروف في المستقبل التي تعفينا من استمرار أي نوع من التضحيات التي نعمل على تجنبها من خلال إقامة علاقات تراعي المصلحة المصرية وتراعي تعزيز الأمن المصري.