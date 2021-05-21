سامح شكري يرد على إثيوبيا: وافقوا على التدويل بإرادتهم الحرة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن محاولة مصر والسودان تدويل قضية السد الإثيوبي، تنم عن التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع، ولا تتسم بالدقة.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، الجمعة، أن التدويل تم بموافقة إثيوبيا بإرادتها الحرة، من خلال قبولها مشاركة الاتحاد الإفريقي في المفاوضات، ومن خلال انخراطها في مفاوضات واشنطن.

وتابع وزير الخارجية المصري، أن أديس أبابا تتذرع ببعض الأمور عندما تكون في مصلحتها، وهذه القضية يجب حلها في إطار القانون الدولي لأنها تربط بين ثلاث دول، ويجب مراعاة مصالح الأخري، ولكن لا أحد يعترف بسيادة عندما يكون الأمر مرتبط بنهر دولي، وإنما يجب إدارته بالتعاون.

وشدد على أنه إذا بدأت إثيوبيا الملء الثاني للسد، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، تكون خالفت تعهداتها في اتفاق المباديء وتتنصل منها، ومن الوصول إلى اتفاق، وهذا أمر واضح وتعتبر خرجت عن القانون الدولي، والتصرف المسؤول، ومصر دئما أعلنت أنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وحصتها المائية، وظهر هذا من خلال تصريحات الرئيس عبدالفتاح السسيسي والمسؤولين مثل وزير الري، ومصر لن تتهاون إطلاقا أو تقبل بأضرار تقع عليها في هذا الشأن.