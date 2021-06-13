وزير الخارجية: تطور جديد في العلاقات المصرية القطرية الأسبوع المقبل

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأسبوع القادم سيشهد تطورا جديدا في العلاقات المصرية – القطرية، سيكون له تأثير على هذه العلاقات ونموها، موضحًا أننا نسير بشكل متأن يراعي المصلحة ويقيم مدى الاستفادة من هذه العلاقة وعوائدها التقليدية.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن علاقتنا مع الدول والأشقاء العرب هي علاقات تضامن وإخاء ودعم مشترك، وإذا أصابها بعض السلبية في وقت من الأوقات، فهذا لا يجعلنا أن نفقد الرباط القومي بين الشعوب، وإنما نعمل على طي صفحة الماضي وإزالة السلبيات لتعود مرة أخرى إلى وتيرتها الطبيعية، من تعزيز القدرات المشتركة والتضامن والأخاه والمصير المشترك.

وأوضح وزير الخارجية، أننا نحن نعيش في إطار إقليم واحد، في ترابط ومصاهرة فيما بيننا وهذه هي المبادئ والقيم والمثل التي يجب أن تسود علاقاتنا، كما تحدث عن الضمانات التي تتخذها مصر لعدم عودة قطر لسياستها القديمة، فذكر أنه بوجود آليات ومؤسسات مصرية قادرة على أن تتخذ وأن ترصد الاجراء الذي يحمي المصلحة المصرية في نهاية المطاف.

وعن تصريحات وزير الخارجية القطري، بأن اللقاء مع نظيره المصري لم يتطرق الحديث عن الإخوان، ذكر «شكري» أن كل الملفات دائما ذات اهتمام لمصر، فهي مثارة ويتم تناولها ويتم تقييم مدى استجابة كل المشاغل التي نبديها، وعندما نكون قد تعاملنا مع هذه المشاغل بالشكل الذي يُعزز من استقرارنا ومن أمننا ومن قدرتنا على مواصلة جهودنا في التنمية هذا هو ما يكون الواقع على تقييم العلاقة.

وتابع: «نحن نسير بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة بين الجانبين وتناول كل القضايا الأخرى التي تشغلنا وتشغل الجانب القطري، وسوف نسير في تقييم هذا المسار وندفع به نحو الأمام، لأننا كما قلت نسعى دائما لأن تكون علاقتنا مع أشقائنا العرب على أحسن وجه، وبشكل يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة».