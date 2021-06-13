«الطفولة والأمومة» عن هتك عرض طفل بالقطار: الناس مبقتش تخاف من الفضيحة

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تطورات جريمة هتك عرض طفل من الباعة الجائلين على يد شخص بقطار الجيزة – أسوان، قائلا إن العقوبة لمثل هذه الجرائم ليست رادعة، وبالتالي لا يوجد ما يخشاه الشخص لارتكاب هتك العرض.

وأضاف «عثمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أشد عقوبة لجريمة هتك العرض تصل للسجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وهذه مدة غير رادعة مقارنة بالأحداث على الأرض، «الناس مش بتخاف، إن مخافتش من العقوبة مش بتخاف من الفضيحة، الناس لا تردع».

وأوضح أنه يجب أن يصاحب تشديد العقوبات، توعية الناس، ودائما نقول للأسر كيفية توعية أطفالهم، «الأشخاص المريضة نفسيا دول مبقوش يفرقوا، بين طفل وبالغ وذكر وأنثى، خاصة أن بعضهم قد يعاني من الشذوذية، ونسعى يكون فيه توعية من الأسر لأولادها إزاي يخافوا على نفسهم».

وتابع: «في الحالة اللي احنا فيها، المعلومات الأولية للطفل أنه من الشارع للأسف، فقد يكون الشخص الموضوع رهن التحقيقات استغل حالته أو حاجته للمال ولجأ لهذا التصرف غير اللائق، محل تحقيقات النيابة العامة».

ولفت إلى أن الواقعة تم رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة خط نجدة الطفل، والذي يستقبل البلاغات برقم 16000، أو من خلال رصد أي انتهاكات أو حالات خطر عنف للأطفال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل الزملاء رصدوا الفيديو مساء أمس، وصباح اليوم تم التواصل مع ناشر الفيديو، ولم يكن لديه بيانات إضافية، إضافة للفيديو الذي يظهر أن شيئا ما يحدث غير مضبوط.

وأشار إلى أنه على الفور تم تسجيل البلاغ، ورئيسة المجلس وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالته لمكتب حماية الطفل، ومكتب المستشار النائب العام، وأحيل لنيابة استئناف أسيوط، والتي تباشر تحقيقاتها، آملا من الأجهزة الأمنية التوصل لهذا الشخص في أسرع وقت ممكن.