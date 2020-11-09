مصرع طفل دهسا تحت عجلات القطار في كفر الشيخ

استقبل مستشفى مطوبس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، جثة طفل، لقي مصرعه، اليوم، أسفل عجلات القطار، بالقرب من مزلقان "مطوبس" وجرى تحرير محضرًا بالواقعة ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بمصرع طفل دهساً أسفل عجلات القطار، بالقرب من مزلقان المدينة.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لطفل يدعى" أحمد سعد عبده الرشيدي" 16 عاماً، مقيم بمدينة مطوبس، لقي مصرعه أثناء عبوره المزلقان، وجرى نقل الجثة عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.