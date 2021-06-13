عاجل.. «مفوضية اللاجئين»: إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر في عمليات مختلفة، أمس السبت، قبالة سواحل ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويقطع آلاف اللاجئين والمهاجرين، يأتي الكثيرون منهم من أفريقيا، رحلة طويلة وخطرة عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا كل عام، وعادة ما يستخدمون قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة أفضل.

وقالت منظمة «الأمم المتحدة»، في مايو الماضي، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئياً عن وقوع وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية ودفعهم للعودة إلى ليبيا.