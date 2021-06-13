الرئيس الروسي عن وصف بايدن له بـ«القاتل»: مصطلح شائع في هوليوود

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضاحكا، على سؤال لمذيع قناة «إن بي سي» الأمريكية، حول وصفه بالقاتل، قبيل القمة المرتقبة هذا الأسبوع في جنيف مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبعد ضغط المذيع كير سيمونز للحصول على إجابة، وجه السؤال بشكل لمباشر قائلا: سيدي الرئيس هل أنت قاتل؟، ليرد بوتين: «خلال فترة حكمي، اعتدت على هجمات مختلفة من جميع الزوايا ومن جميع المناطق تحت ذرائع وأسباب مختلفة، ولا يفاجئني أي منها. والأمر لا يقلقني مطلقا».

وأضاف الرئيس الروسي: «مصطلح القاتل مثل مصطلح «مفتول العضلات» شائع في هوليوود».

«بوتين» يصف ترامب بشخص استثنائي وموهوب

وأشار بوتين، في مقابلته، إلى أن نظيره الأمريكي يختلف كثيرا رئيس الإدارة الامريكية السابقة دونالد ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي الحالي عمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة ولهذا السبب لا يتوقع أن يتخذ خطوات مندفعة، ومع هذا أشاد بترامب ووصفه بأنه شخص استثنائي وموهوب.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي قال في مقابلة بثتها قناة «أيه.بي.سي نيوز» الأمريكية، في مارس الماضي، إن الرئيس الروسي «قاتل وسيدفع الثمن»، في أعقاب تقرير استخباراتي رفع عنه السرية اتهم «بوتين» بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

جدير بالذكر، أن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» و«الكرملين» الروسي، أعلنا أن الرئيسين الأمريكي والروسي سيلتقيان لأول مرة منذ وصول بايدن للحكم، وسيعقدان قمة في 16 يونيو الجاري في جنيف.