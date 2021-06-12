بوتين ينفي علمه بعمليات الاختراق الإلكترونية في الولايات المتحدة

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين علمه بعمليات الاختراق الإلكترونية التي تمت في الولايات المتحدة، مضيفا في حوار مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

ووصف بوتين، صحة التقارير الإعلامية حول نية بلاده بيع تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران، إياها بالهراء، موضحا: «أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك. ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر هذا هراء، أقاويل من سلة المهملات».

وتابع بوتين قائلا: «لدينا خطط للتعاون مع إيران بما في ذلك التعاون العسكري والتقني لكن هذه مجرد أخبار كاذبة».

وتابع الرئيس الروسي قائلا، إن وصفه بـ «القاتل» من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يقلقه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار بوتين، إلى أنه ليس لديه أي علم بالتقارير التي تتحدث عن إمداد موسكو لطهران بتكنولوجيا أقمار صناعية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكد الرئيس الروسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يختلف كثيرا من سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موضحا في حواره مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية نشرت مقتطفات منها مساء أمس الجمعة، أن بايدن يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياتها الراشدة ولهذا السبب لا يتوقع أن يتخذ خطوات مندفعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي: «عملت دائما في مصلحة الشعب الروسي والدولة الروسية. والعلامات المختلفة ليست أمرا أشعر بسببها بأي قلق على الإطلاق».