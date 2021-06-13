مقتل 9 أشخاص في انفجار منجم فحم شمال شرق كولومبيا

عثرت السلطات الكولومبية، أمس السبت، على جثث 7 من عمال المناجم، بعد حادث انفجار في منجم فحم في مقاطعة «بوياكا» شمال شرقي البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 أشخاص، فيما تم إنقاذ 3 عمال، وعُثر على جثتين أخريين، أمس الأول الجمعة.

وكانت الوكالة الوطنية للمناجم، قالت في وقت سابق، إن الحادث نجم عن تراكم غاز الميثان وغبار الفحم في منجم ديامانتي 5.

وقال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قلوبنا مع عائلات عمال المناجم التسعة الذين لقوا حتفهم في انفجار منجم للفحم في سوشا، ومع الثلاثة الذين أنقذتهم منظمات الإغاثة ويجري علاجهم في مستشفى المنطقة»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأعرب مدير وكالة التعدين الوطنية، خوان ميجيل دوران، عن تعازيه لعائلات من لقوا حتفهم في حادث المنجم الذي يقع بالقرب من «بلدية سوتشا»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال دوران، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نأسف بشدة لوفاة عمال المناجم التسعة الذين حوصروا بمنجم سوتشا، بوياكا»، مضيفا: «نعبر عن تضامننا مع عائلاتهم، ونتمنى الشفاء العاجل لعمال المناجم الثلاثة الذين تم إنقاذهم أحياء. وإلى فريق الإنقاذ بالمنجم ومنظمات الإغاثة، شكرا لكم على عملكم».

وفي الصين، فتحت السلطات، ممر طوارئ لإنقاذ 13 عاملا محاصرا في منجم حديد في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وكانت المياه غمرت بئرا في المنجم الواقع في محافظة دايشيان بالمقاطعة، ما ادى إلى محاصرة عمال المناجم، الخميس الماضي، فيما قالت سلطات الإنقاذ المحلية إنه تم توصيل خط جديد لإمداد الطاقة للسماح باستخدام مضخات عالية الطاقة، حيث تم إرسال 3 مضخات جديدة إلى البئر لزيادة معدل صرف المياه.

وفي جواتيمالا، ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر وسط البلاد وجنوبها اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وأعلن المتحدث باسم الحماية المدنية ديفيد دي ليون، أن مركز الزلزال في المحيط الهادئ على عمق 23 كيلومترا قبالة «ساحل إسكوينتلا»، فيما لم يتسبب الزلزال في وقوع ضحايا أو أضرار مادية.