غدا.. محاكمة 3 أمريكيين بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الهرب من اليابان

تشهد العاصمة اليابانية طوكيو، غدا الاثنين، أول جلسة لمحاكمة 3 أمريكيين، أحدهما لبناني الأصل، عن تهمة عقوبتها السجن 3 سنوات حال إدانتهم، وهي مساعدة الرئيس السابق لشركة «نيسان» لصناعة السيارات، كارلوس غصن على الهرب من اليابان، وهم العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور (60 عاما) وابنه بيتر، البالغ من العمر 28 عاما، فيما الثالث المشمول في المحاكمة غيابيا لأنه لا يزال متواريا عن الأنظار، هو اللبناني الأصل جورج أنطوان زايك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشارك زايك، الأب الأمريكي وابنه، في إعداد وتنفيذ عملية هرب جريئة عبر القارات، تمكن بها الرئيس السابق لشركة «نيسان» لصناعة السيارات، من مغادرة إقامته الجبرية في طوكيو، داخل صندوق للمعدات الصوتية أدخلوه فيه، عند هروبه بطائرة خاصة هبطت للتزود بالوقود في مطار بتركيا، ومنه غادرت في اليوم نفسه إلى بيروت.

غصن تجنب محاكمته بتهمة الاختلاس المالي في 29 ديسمبر 2019

وبمساعدة الثلاثة، تمكن غصن في 29 ديسمبر 2019 من تجنب محاكمته بتهمة الاختلاس المالي، وهو ما نفاه بعد وصوله إلى لبنان، حيث شرح أنّه ضحية مؤامرة حاكها ضده بعض كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه، فأمر القضاء الياباني في نوفمبر 2018 باعتقاله عن 4 تهم: اثنتان لدخل مؤجل لم يتم التصريح به للسلطات المالية، واثنتان للاختلاس المتمثل في إخلال بالأمانة، ثم أفرج عنه بكفالة، مشروطة بأن يبقى في إقامة جبرية إلى حين محاكمته، لكن المولود قبل 67 عاما في البرازيل الحامل جنسيتها، والجنسية اللبنانية والفرنسية، اختفى وظهر في لبنان.

وفي لبنان، أصبح غصن بعيدا عن قبضة القضاء الياباني، لعدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين البلدين، لذلك بدت مذكرة توقيف رسمية أصدرتها اليابان غير صالحة، لتعتقله الشرطة الدولية «الإنتربول» بموجبها، فاستمر متحصنا.

وأصدر القضاء الياباني، مذكرة توقيف ثانية، امتثل لها نظيره الأمريكي، فاعتقل الأب وابنه وسلمهما في مارس الماضي إلى اليابان، لذلك ستجري محاكمتهما في غياب المتهم الرئيسي، كارلوس غصن.