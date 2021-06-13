الشرطة الأمريكية: القبض على أحد المشتبه بهما في إطلاق النار بـ«أوستن»

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، أنّها اعتقلت أحد المشتبه بهما في حادثة إطلاق النار، أمس السبت، التي أدت إلى إصابة 14 شخصا بجروح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت الشرطة في المدينة، في بيان على موقعها الإلكتروني: «تم إيقاف أحد المشتبه بهما، فيما لا يزال المشتبه به الثاني طليقا، ولم يتم الإبلاغ عن دوافع المشتبه بهما حتى الآن.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أمس السبت، أنّ 14 شخصا أصيبوا بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس.

وقال قائد شرطة أوستن المؤقت، جوزيف تشاكون، في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس السبت، إنّ إطلاق النار وقع في منطقة سيكث ستريت بأوستن عاصمة تكساس، وفاق لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

قائد شرطة أوستن المؤقت: الحادث منفرد بين طرفين

وأضاف تشاكون: «يبدو أنّ هذا حادثا منفردا بين طرفين، فيما كان معظم الجرحى من المارة الأبرياء، كما تم نقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة، أما باقي الجرحى فحالتهم مستقرة»،

وفي 9 أبريل الماضي، قتل شخص وأصيب 4 آخرين على الأقل، في إطلاق نار شهدته ولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشفت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت، عن أنّ الشرطة ألقت القبض على شخص مشتبه به، في أعقاب الواقعة التي حدثت في مدينة «بريان» شرقي تكساس، فيما تعرض شرطي لإصابة بالرصاص أثناء مطاردة المشتبه به.

وجاء الهجوم في ذلك الوقت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير العدل ميريك جارلاند، إجراءات محدودة للتصدي لتصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.