«الابن بلغ عن أبوه».. 3 مأموريات لضبط رجل أعمال قتل زوجته في 15 مايو

تكثف مباحث القاهرة جهودها لضبط رجل أعمال لاتهامه بقتل زوجته في منطقة 15 مايو، وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهم تخلص من زوجته «خنقا» بـ«إيشارب»، بسبب خلافات بينهما، وشاهد ابنهما الجريمة، وكشف عنها للجيران ورجال المباحث، وفر الأب هاربا.

3 مأموريات لضبط المتهم

وكشفت مصادر أمنية أن اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجه 3 ماموريات لضبط المتهم - صاحب مصنع - بعد أن تبين هروبه من مسرح الجريمة، وانطلقت المأموريات التى تضم قوة من مباحث 15 مايو وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، إلى الأماكن التي يتردد عليها المتهم لضبطه.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من تحديد أماكن هروب المتهم، وجار ضبطه خلال الساعات القليلة المقبلة.

بداية الواقعة

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة، كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغا من صبي يبلغ عن والده - صاحب المصنع - ويتهمه بقتل «أمه»، وتدعى «فايزة. أ. أ»، 53 عاما، في منزلهم بمدينة 15 مايو، وأخبر رجال المباحث أن والده قتل أمه أمامهم، وفر هاربا من الشقة.

وبمجرد تلقى البلاغ انتقل فريق من المباحث، بصحبة الطب الشرعي والنيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد السادس من عمرها، وملقاة في صالة الشقة، وتبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أن الزوجة حاولت مقاومة المتهم إلا أنه نفذ حكم الإعدام فيها وتخلص منها بـ«إيشارب».

وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.