«المتهم أشعل النار في جثته».. تفاصيل مؤلمة في جريمة قتل وكيل مدرسة بسوهاج

أصدر وكيل المدرسة، قرارًا بنقل أمين معمل إلى مدرسة أخرى، كان القرار بمثابة شهادة وفاة له، وكأنه كتب موعد نهايته، فلم يكن القرار على هوى أمين المعمل، الذي استقبل قرار النقل بغضب وسخط، واستشاط غضبا، وبدلا من تنفيذ قرار نقله، نفّذ جريمة قتل من أصدر أمرا بنقله، بعدما قرر الانتقام منه، فأحضر ساطورًا، وذهب إليه، وسدد له عدد ضربات أودت بحياته، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، وإنما استكمل جريمته بأن أشعل النيران في جسده.

تفاصيل الجريمة

وقعت الجريمة في إحدى قرى مركز أخميم في محافظة سوهاج، وكان الجاني أمين معمل بأحد المدارس، بينما كان المجني عليه هو وكيل هذه المدرسة، ويدعى «ياسر. م»، ويبلغ من العمر 51 عامًا، وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة في شارع العقيد ببندر أخميم، وانتقلت قوة من ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج، إلى موقع الحادث، وبدأ الفحص الأولي.

التحريات تكشف الملابسات

توصلت التحريات، إلى أن الجثة لشخص يدعى «ياسر. م»، يبلغ من العمر 51 عامًا، ويعمل وكيلا لإحدى المدارس، كما كشفت التحريات ملابسات الجريمة، حيث أكدت أن وراء ارتكابها شخص يدعى «علاء. م»، يبلغ من العمر 48 عامًا، قتل المجني عليه انتقامًا منه، بسبب نقله إلى مدرسة أخرى غير التي يعمل بها وتبعد عن منزله، فخطط لجريمته، وقرر الانتقام من المجني عليه بالتخلص منه، واستخدم في ذلك سلاح أبيض «ساطور»، وبعدما قتله به أشعل النيران في جسده.

القبض على المتهم

تمكنت أجهزة الأمن في مديرية أمن سوهاج، بعد تقنين الإجراءات اللازمة، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بجريمته، وقال إنه غضب من صدور قرار بنقله إلى مدرسة تبعد عن منزله، وأكد أنه تربّص بالمجني عليه، وسدد له عدة طعنات بالساطور، ثم أشعل النار فى جثته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، صرّحت بالدفن، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.