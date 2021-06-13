عاجل.. مؤتمر صحفي بمحكمة جنوب القاهرة.. ومصادر: لإعلان تفاصيل قضية شقة الزمالك

يعقد بعد قليل رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا في تمام الساعة الـ11 صباحًا.

وقالت مصادر مطلعة، إنَّ المؤتمر الصحفي للوقوف على ملابسات واقعة شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بـ«مغارة علي بابا».

وأضافت المصادر، أنَّ المؤتمر يتضمن تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات من خلال الجهات المختصة واللجان التي فحصت المضبوطات على مدار الـ13 يومًا الماضية.

شقة الزمالك مملك مسؤول سابق

وتعود ملكية الشقة إلى المستشار أحمد عبدالفتاح حسن الذي يقيم في دولة الكويت ويشغل منصب قضائي رفيع، حيث علق على الواقعة بحسب جريدة «الأنباء الكويتية» بقوله: «تصحيحًا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».

ولفت إلى أنَّه نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، مشيرًا إلى أنَّ جميع المضبوطات باختلاف أنواعها هي ملك للأسرة التي ورثتها عن الباشا بشكل شرعي، إذ حصل عليها نظرًا لمنصبه أو عن طريق شرائه لها من المزادات التي أقيمت حينها حول العالم.