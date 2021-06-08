نجل مالك شقة الزمالك يكشف حقيقة المخبأ السري: «سندرة متر × متر»

كشف كريم عبدالفتاح، نجل المستشار أحمد عبدالفتاح، مالك شقة الزمالك، حقيقة ما تردد، بشان العثور على مخبأ سري داخل الشقة، يحوي العديد من المقتنيات والمجوهرات الثمينة واللوحات الفنية النادرة، مؤكدًا أنه عبارة عن سندرة صغيرة عبارة عن متر في متر، يضعون فيها شنط سفرهم.

لا يوجد مخبأ سري في الشقة

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لا صحة لما تردد بشأن أنها غرفة صغيرة لها باب مشقوق في جدار خشبي، بل سندرة تم تصميمها لوضع شنط السفر بها ولم يكن بداخلها مقتنيات أثرية كما تردد، بل بها بعض الانتيكات التي حصل عليها والده من المزادات الرسمية لهوايته بجمعها والاحتفاظ بها.

مالك شقة الزمالك يهوى جمع المقتنيات

يحكي أن والده يعيش في دولة الكويت منذ 25 عامًا ويأتي في زيارات سنوية قصيرة لا تتعدى الـ20 يومًا كان آخرها في شهر يناير عام 2020 ولم ياتي لمصر من وقتها، ويهوى جمع المقتنيات والانتيكات الأنيقة والاحتفاظ بها فضلًا عن بعض النياشين التي ورثها عن والده عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية في عهد الملك فاروق وأجداده، نظرًا لأن جذور العائلة ممتدة لأكثر من 300 سنة.