ضبط 5 متهمين بالإسماعيلية خطفوا طفلا وقتلوه لسرقة «توك توك»

ألقت وحدة مباحث مركز الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، بالتعاون مع وحدة مباحث القنطرة غرب بالإسماعيلية، على تشكيل عصابي اختطف طفلا بالإسماعيلية لسرقة «التوك توك» الخاص به.

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان طفل 17 عاما، يدعى محمد عطوة حسين، مقيم بناحية القنطرة غرب، مقتولا ناحية منطقة مفارق خمسات بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وبتكثيف التحريات حول المجني عليه، تبين أنه سائق «توك توك»، ومقيم بالقنطرة غرب، وأنه استدرج من قبل تشكيل عصابي لسرقة التوك توك الخاص به.

وتوصلت المباحث الجنائية إلى هوية 5 متهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة وسرقة المركبة وبيعها، وقتل المجني عليه، كما تمكنت من ضبط المركبة.

وقالت المصادر، إنه تم القبض على «ح.أ.ح»، عاطل، ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب، وهو المتهم الاول في القضية، لاستدراجه المجني عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

وأضافت، أن المتهم اشترك مع كلاً من «م.ع.ا»، مقيم بمنطقة بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، و«س.س. م»، مقيم بنفس العنوان، و«ر.ع. ا»، مقيم بمنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، و«ا. م. م»، مقيم بالقنطرة غربن لبيع المركبة بعد قتل المجني عليه وتوزيع المبلغ عليهم.

سرقة دراجة بخارية وقتل صاحبها

وفي يناير 2021، اكتشفت مباحث الحسينية بالتعاون مع مباحث القنطرة، حادثة مشابهة، وتمكنت من ضبط المتهمين وضبط الدراجة النارية المبلغ بسرقتها.

وضبطت الأجهزة الأمنية شخصين تسببا في قتل شاب وإلقاء جثته قرب مفارق الخمسات بقرية بحر البقر، مصابة بجروح في الوجه والرأس.

وكشفت المباحث الجنائية حينها، أن المجني عليه تم استدراجه من مركز القنطرة غرب بغرض توصيل أحد الأشخاص إلى منطقة حدودية مع محافظة الشرقية، وتم الاعتداء عليه وسرقة المركبة منه، وإلقاء جثته بمنطقة صحراوية.