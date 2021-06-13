سعر الدولار اليوم الأحد 13-6-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، حالة من الاستقرار المستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تسلط الضوء على سعر الدولار وفق آخر تعاملات تم تحديها في البنوك أمس الجمعة الموافق 11 يونيو، في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات صدرت اليوم الأحد 13يونيو، نحو 18.86جنيه للشراء، و19.14جنيه للبيع المصرف المتحد، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.84جنيه للشراء، و19.12جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.83جنيه للشراء، و19.13جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.84جنيه للشراء، و19.12جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات صدرت اليوم 13 يونيو، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16جنيه للشراء، و4.27جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات صدرت اليوم الأحد 13 يونيو، إلى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الريال السعودي 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.