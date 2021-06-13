وظائف خالية بشركة فيزا للعمل في مصر.. بعضها يتطلب التحدث بـ3 لغات

طرحت شركة فيزا العالمية مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل داخل مصر، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، حيث وضعت عدد من الشروط والمهام المحددة للحصول على فرصة للالتحاق بالوظائف، وتستعرض «الوطن»، تفاصيلها في التقرير التالي في ضوء خدماتها الإخبارية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

تفاصيل الوظائف المتاحة في شركة فيزا

وظيفة محلل تنفيذ أول

المهام والمسؤوليات المطلوبة للوظيفة:

- قيادة إدارة المشروع لعمليات التنفيذ لمؤسسات عملاء Visa والمعالجات في المنطقة المعينة لضمان تجاوز توقعات العميل.

- التنسيق مباشرة مع العملاء لفهم متطلبات إعداد برنامج البطاقة وتسهيل عمليات تثبيت برنامج البطاقة الجديدة والتحويلات وطلبات الصيانة دون التأثير على العميل.

- تقرير إنجازات مشروع العميل والتسليمات إلى الإدارة شهريًا.

- إدارة طلبات المعالجة والتغيير غير الروتينية والمعقدة، إضافة إلى مبادرات العميل التكتيكية والاستراتيجية قصيرة المدى.

- العمل كقائد المشروع لمختلف المبادرات الداخلية والخارجية، باستخدام أفضل الممارسات والمهارات في إدارة المشروع.

- تحديد الفرص التشغيلية بشكل استباقي لزيادة جودة الخدمة أو كفاءتها.

- بناء علاقات عمل إيجابية وتعزيزها مع مؤسسات عملاء Visa الرئيسية والمعالجات وأصحاب المصلحة الداخليين.

- إعداد خطط المشروع التفصيلية وتقارير الحالة وسجلات المشكلات والاحتفاظ بها.

- تمثيل نظام العميل والمتطلبات التشغيلية لمؤسسات التأشيرات الداخلية.

- مسؤول عن مهام سير العمل الخاصة ويجب أن يكون قادرًا على أخذ زمام المبادرة لحل المشكلات والوفاء بالمواعيد النهائية.

- تنسيق موارد التأشيرة الداخلية لضمان الوفاء بالالتزامات.

- إنشاء وتحديث وتحسين مستندات الدعم الداخلي لمساعدة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

- دعم التحسينات التجارية نصف السنوية وجميع تفويضات Visa.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

- حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات أو أكثر في دعم العملاء في الخدمات المالية أو بطاقات الدفع أو البرامج أو خدمات المعلومات.

- خبرة في استخدام أدوات MS Office القياسية (مثل MS Project وExcel وPowerPoint وWord وVisio وما إلى ذلك).

- مهارات إدارة الوقت والتنظيم والتخطيط الممتازة ضرورية.

- القدرة على فهم وترجمة القضايا التقنية المعقدة وتطبيقها على حلول الأعمال.

- قادر على تحديد الأولويات والتأثير على الآخرين وإدارة توقعات العملاء.

- إظهار النجاح في إدارة العلاقات مع العملاء.

- قدرة على تحقيق النتائج كجزء من فريق فعال، والقدرة على تحديد الأولويات بفعالية وتعدد المهام في المواعيد النهائية.

- مطلوب مهارات شفهية وكتابية وعرضية ممتازة والتعامل مع الآخرين.

- مطلوب مهارات قوية في إدارة المشاريع.

- إثبات القدرة على التعبير عن المصطلحات أو العمليات التقنية المعقدة في لغة الأعمال.

- يجيد التحدث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وظيفة كبير أخصائي التنفيذ

المهام والمسؤوليات المطلوبة للوظيفة:

- يمتلك مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفهية.

- خبرة في العمل مع فرق متعددة الوظائف / عبر الإدارات الافتراضية، وإدارة العلاقات التجارية والتقنية.

- تنظيم قوي وإدارة القرار مع المهارات القيادية.

- العمل بشكل جيد كجزء من فريق.

- قدرات حل المشكلات المعقدة القوية.

- الكفاءة في مجموعة المهارات التقنية، وتشفير تقنيات الويب وواجهات برمجة التطبيقات.

المهام والمسؤوليات المطلوبة للوظيفة:

- يجب أن يتمتع بمهارات وخبرات قوية في إدارة العلاقات والقدرة على التخطيط الاستراتيجي.

- يمتلك خبرة في دعم مشاريع التكامل من البداية إلى النهاية، ونطاق الإغلاق.

- يجب أن يكون قادرًا على تحديد أولويات وإدارة المشاريع المتزامنة والقضايا بمهارة مع الاستقلالية.

المؤهلات المطلوبة للحصول على الوظيفة

- شهادة جامعية أو خبرة معادلة، PRINCE2 أو PMP أو شهادة إدارة مشاريع مماثلة.

- تجربة دعم العملاء يفضل بشدة تجربة منهجية تقليل المخاطر.

- المعرفة المصرفية الدولية، المكتسبة من خبرة العمل التاجر.

- يجب أن يكون من ذوي الخبرة في العمل في المنظمات المصفوفة.

- فهم الخبراء لمنتجات وخدمات Cyber source.

- ترميز خبير أو خبرة في الهندسة المعمارية.