الخبيئة بديل المومياوات الملكية بمتحف التحرير.. تعرف على محتوياتها
تتضمن عرض 15 خبيئة لأول مرة على الجمهور
كتب:
رضوى هاشم
04:46 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
توابيت قاعة الخبيئة
إقبال ملحوظ شهدته قاعة «الخبيئة» بالمتحف المصري بالتحرير، بعد أكثر من شهرين من خروج مومياوات ملوك وملكات مصر، من قاعتهم التي تحمل رقم 52 بالمتحف المصري بالتحرير.
وقال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، «الخبيئة هي القاعة البديلة لقاعة المومياوات الملكية، وهى قاعة جديدة بالدور العلوى بالمتحف، وتأتي كثمرة انتهاء مشروع توثيق وصيانة التوابيت الخشبية المحفوظة في المتحف المصري بالبدروم والدور الثالث، والذي فاز بمنحة صندوق سفراء الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على التراث الثقافي لعام 2016، بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم حصر وتوثيق وتقييم الوضع الحالي لعدد 626 تابوتا محفوظا بالبدروم والدور الثالث بالمتحف المصري، كما تم حفظها بطرق علمية بعد الانتهاء من التوثيق والصيانة وتصويرها صورا عالية الجودة باستخدام أحدث تقنيات التصوير».
ويضم المعرض مجموعة مختارة من التوابيت الخشبية يتم عرض 15 منها لأول مرة عثر على أغلبها ضمن الخبيئات الثلاث الأشهر، والتي عثر عليها بمنطقة الدير البحري، وهي خبيئة كهنة المعبود مونتو، التي اكتشفها مارييت عامي 1857- 1858، حول معبد الملكة حتشبسوت في وادي الدير البحري الذي يقع تحت جبل طيبة ذي الشكل الهرمي، والذي كان يعد مكانًا مقدسًا للربة حتحور، كان هذا الوادي في عصر الأسرة الخامسة والعشرين (حوالي 712-653 قبل الميلاد) موقعًا مفضلاً لدفن الكهنة الذين خدموا عقيدة المعبود مونتو في معبد الكرنك الملقب بحارس الملوك، و«الخبيئة الملكية»، وهى مقبرة عميقة منحوتة فى الصخر رقم 320 فى وداى يقع جنوب معبد الدير البحرى كانت مخصصة للأميرة إين حابى من عصر الدولة الوسطى، وقد عثر أهالى القرنة على هذه الخبيئة عام 1875، حتى اكتشفتها مصلحة الآثار المصرية عام 1881، وقد حوت مومياوات وتوابيت ومقتنيات جنائزية لملوك ونبلاء.
وأخيرا «خبيئة كهنة آمون» المعروفة بمقبرة باب الجسس وهى أكبر مقبرة سليمة وجدت في مصر في القرن 19، وقد اكتشفها أوجين جريبو، مدير مصلحة الآثار المصرية ومتحف الجيزة في 31 يناير 1891، التي كانت تضم 153 تابوتاً لكهنة وكاهنات آمون من عصر الأسرة 21 (1070-945 ق.م)، والأساس الجنائزي الخاص بهم مثل صناديق الأوشابتى، البردى، اللوحات، التمائم والنسيج.
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