الصحة: لقاح سينوفاك الصيني آمن وفعال للمواطنين

طمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن لقاحات كورونا، حيث إنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ولا داعٍ للخوف أو التوتر، مشيرة الى أهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وتقليل شدة الأعراض حالة الإصابة بالفيروس، كما أوضحت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أنّ فعالية لقاح سينوفاك الصيني تصل لـ91% وفقا للدراسات والأبحاث التي أجريت على المفحوصين من الفئات العامة في 7 دول مختلفة، وهي: البرازيل، شيلي، تركيا، إندونيسيا، الصين، هونج كونج، والفلبين.

فعالية لقاح سينوفاك الصيني

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّها تسعى للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي، لافتة إلى تخصيص أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، وناشدت الوزارة المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذى خصصته الوزارة لحجز اللقاح.

وحسب تقارير وزارة الصحة والسكان، تستعد مصر لإنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا (سينوفاك) بعد تصنيعها في مصر منتصف الشهر الحالي، بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث يتم التصنيع في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية (فاكسيرا).

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح، وأكدت أنّ ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس، على رأس الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى الإسراع بالتسجيل على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أنّ الأعراض الجانبية للقاحات أمر طبيعي للجهاز المناعي، حيث تتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو حكة في الجسم خاصة موضع التطعيم.