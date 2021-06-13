محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب، والوقوف على نسب التنفيذ، ضمن المشروعات التي يجرى العمل بها بتنفيذ، وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة، وبرامج تنمية الصعيد خاصة في قطاع التعليم.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، والتي يجرى إنشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي، والفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2021/2022.

وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال الإنشاءات بالمباني، مشددًا على سرعة استكمال مراحل العمل وفقًا للمدة الزمنية للمشروع مع مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروع حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن خطة هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصلًت بتكلفة 706 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم، كما تم استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصلًا بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصلًا بتكلفة 135 مليون جنيه، وأن إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصلًا دراسيًا بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في توريد عدد 7 آلاف منضدة مدرسية جديدة، ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020/2021.