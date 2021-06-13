«الهجان» يكرم منتخب القليوبية لكرة السلة للصم وضعاف السمع بنات

استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في مقر ديوان عام المحافظة، منتخب كرة السلة للصم وضعاف السمع بنات، وذلك لتكريمه وتسليمه دروعا تذكارية، بالإضافة إلى الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة.

وأكد «الهجان» على دعمه الكامل للفريق ماديا ومعنويا، وتقديم كافة التسهيلات، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والحفاظ على المستوى المتميز في السنوات القادمة.

مسيرة منتخب القليوبية في البطولة

الجدير بالذكر أن منتخب القليوبية استطاع التغلب على منتخب المنوفية بنتيجة 22 - 10 في نهائي دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الأولى، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشؤون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بمشاركة 17 محافظة، حيث أقيمت بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي في المعادي.

والمنتخب تابع لمكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة كابتن حسين يحيى، وتحت إشراف منسقي المكتب نيفين عبدالغني وبدور أحمد ومحمود شعبان، معاون المدير العام ومنسق المكتب، وبهذه النتيجة يتوج منتخب القليوبية بالنسخة الأولى من البطولة، ويحصل على الميدالية الذهبية.

القليوبية بطل النسخة الأولى من بطولة الجمهورية

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري، هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، وفي إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

القليوبية ضمن المجموعة الرابعة للبطولة

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، باستثناء المجموعة الرابعة تضم 5 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات «القاهرة، البحيرة، أسيوط، بني سويف»، وضمت المجموعة الثانية محافظات «الجيزة، قنا، شمال سيناء، المنوفية»، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات «الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية»، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات «القليوبية، الأقصر، المنيا، كفر الشيخ، السويس».

جاء التكريم بحضور المهندس علي يوسف أبو عقيل، السكرتير العام المساعد والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، والدكتور وليد الفرماوي والدكتور محمد عبد المؤمن، وكيلي مديرية الشباب والرياضة.