وزارة الزراعة: 30 ألف مستفيد من مشروع البتلو بتمويل 4.5 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع البتلو في منتهى الأهمية؛ لأن رؤوس البتلو الصغيرة كانت تذبح في وزن يتراوح بين 80 إلى 100 كيلو، وبالتالي فإن الوزارة تعمل على مساعدة الفلاح على تربية الرؤوس حتى يصل وزنها إلى 400 كيلو، ومن ثم فإنها توفر له التمويل الخاص بشراء الرؤوس أو التغذية اللازمة.

وأكد «القرش» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، وجود أكثر من 30 ألف مستفيد من هذا المشروع، كما شهد تمويل صغار المربين بـ4.5 مليارات جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نعمل على مضاعفة الإنتاج 5 مرات من خلال هذا المشروع للرأس الواحدة، ومن خلال هذا المشروع فإننا نستهدف زيادة حجم المعروض من اللحوم نتيجة التوسع وزيادة القوى الإنتاجية للرأس نفسها».

ولفت الدكتور محمد القرش، إلى أن هذا المشروع يستهدف صغار المربين، ما يتيح زيادة كبيرة في فرص العمل، والاهتمام ببعض الفئات مثل المرأة الريفية والشباب وصغار الملاك ومنحهم فرصة لتحسين مستويات دخولهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ضم على مشروع تحسين السلالات، وبالتالي أصبح من حق الفلاح أو المربي شراء رؤوس عالية في الإنتاجية من خلال مشروع البتلو.

ونوه «القرش» إلى أن مشروع البتلو يدعم الأبقار والجاموس، ما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية من اللبن أو اللحم من خلال التوسع وزيادة الإنتاج في الرؤوس عالية الإنتاج.