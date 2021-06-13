رئيس الصندوق السيادي: جاهزون لضخ استثمارات جديدة في أفريقيا

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق ورجال الأعمال بمصر استطاعوا تحقيق تراكم معرفي هائل عن بيئة وفرص الاستثمار في أفريقيا، وجاهزون لضخ استثمارات جديدة ونقل خبراتهم في الإصلاح الهيكلي، وتحسين بيئة الاستثمار لباقي دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترح «سليمان» خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ، إطلاق مبادرة لإيجاد وتنشئة القيادات داخل القارة لخلق كوادر قادرة على تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، وهذا سيسهل التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والاستغلال الأمثل لموارد القارة.

وناقشت خامس جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا فرص ضخ استثمارات مصرية جديدة في القارة، وتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقي بين الطموحات «الربحية للمستثمرين، والتنموية للدول الأفريقية».