حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 14-6-2021 في مصر: حار نهارا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدا الاثنين، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أنّه يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوهت الأرصاد، عن وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 33 20

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 31 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 34 21

بورسعيد 28 21

دمياط 28 20

الزقازيق 33 21

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 24

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 37 23

نخل 34 18

نويبع 36 26

طابا 37 23

كاترين 34 21

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 36 25

سوهاج 35 25

قنا 38 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

إدفو 40 27

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 38 26

أبو رماد 36 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 26