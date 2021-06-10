حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 11-6-2021 في مصر: سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في بيان، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وأكد الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 27 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 21

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 25

السويس 38 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 34 25

نخل 35 22

نويبع 38 26

طابا 34 22

كاترين 31 20

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 27

الوادي الجديد 44 28

شلاتين 40 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26.