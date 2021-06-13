افتتاح مقر لجنة طبية جديدة بديلا لمستشفى «برقوقة» بالبحيرة

على مدار أكثر من 10 سنوات، عانى أهالي محافظة البحيرة بسبب الذهاب إلى مقر اللجنة الطبية بقرية «برقوقة»، سواء للحصول على إجازة مرضية، أو استخراج شهادة طبية للاشتراك في التأمينات، إضافة إلى عشرات الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى مستند طبي رسمي، وذلك بسبب بُعد اللجنة الطبية عن وسط المدينة التي يقصدها جميع سكان مدن ومراكز البحيرة، ولم يكن لها وسيلة مواصلات سوى تاكسي الأجرة، الأمر الذي يكبد المترددين على اللجنة الطبية أموالًا وأعباء كثيرة.

وافتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، مقر اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي، بديوان مديرية الشؤون الصحية القديم بجوار الكوبري العلوي بدمنهور، بدلا من مستشفى برقوقة التى كانت مخصصة لهذا الغرض.

المقر الجديد يرفع العبء عن كاهل المواطنين

وتفقد «آمنة» المقر الجديد الذي خُصص بالدور الأرضي بالمقر القديم لمديرية الشؤون الصحية، بعد رفع كفاءته وتجهيزه لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، حيث أن مقر اللجنة الطبية العامة القديم كان بمستشفى التكامل بقرية «برقوقة»، واستمر العمل به مدة تزيد عن 10 سنوات، ما كان يمثل عبئًا ماديًا وجسديًا للمترددين على اللجنة الطبية، لاسيما أن المقر كان يخدم جميع مواطني المحافظة.

الخدمات التي تقدمها اللجنة الطبية العامة للجماهير

وقال مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة لـ«الوطن»، إن اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي، تختص بفحص المترددين من خلال لجان متخصصة، لا سيما لجنه العجز التي تصدر قرارات لمستحقي العجز سواء عجزًا جزئيًا أو عجزًا كاملًا، إضافة إلى لجنة الكشف الإبتدائي، وهو الكشف الطبي عند الالتحاق بالوظيفة، ولجنة توصيف الأعمال والتي تمنح المتقدم قرار بالعمل المخفف طبقا لحالته الصحية، ولجنة الإجازات والأجر الكامل للحصول على إجازات مرضية بدون أجر وإجازات مرضية بأجر كامل حسب تشخيص الحالة.