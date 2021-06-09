شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن شروط الحصول على عداد كودي

تسبب البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، في خلق حالة من فوضى توصيل المرافق، وفي الوقت الذي منعت فيه الوحدات المحلية توصيل المياه والكهرباء للمنازل المخالفة، عكف البعض على سرقة التيار الكهربائي، وهو ما دفع الحكومة إلى إيجاد حل وسط لحين النظر في إزالة العقار المخالف من عدمه، وكانت "الممارسة" هي الإجراء القانوني المؤقت لتوصيل الكهرباء للمنازل والمحلات، لضمان عدم تحرير محضر سرقة كهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حددت الخطوات التي يجب اتباعها للاشتراك في خدمة توصيل الكهرباء عن طريق العداد الكودي، وذلك للوحدات السكنية والمحال التجارية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، والتي يجب العمل بها لتجنب تحرير محاضر سرقة تيار كهربي. العداد الكودي صرح مصدر مسؤول بـ"شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء"، بأن قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة منح المخالفين وسارقي التيار الكهربائي مهلة جديدة للمرة الخامسة، للتقدم بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية، يهدف فى المقام الأول لتصحيح الأوضاع وإعطاء كل مواطن حقه ومحاسبته على استهلاكه الصحيح من خلال تركيب عداد كودي له، ومدت الوزارة المهلة إلى آخر يونيو الجاري.

الهدف من تركيب العداد الكودي

يهدف تركيب العداد الكودي إلى تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

ممارسة الكهرباء

ممارسة الكهرباء هو محضر سرقة تيار كهربائي يُحرر ضد ملاك المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي، خصوصًا التي توجد بالمناطق العشوائية والقرى الريفية، ويكون ذلك بتوقيع غرامة شهرية يقدرها متخصصون بشركة الكهرباء، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

محضر سرقة التيار الكهربائي حال ضبط أحد المواطنين يقوم بسرقة التيار الكهربائي، يُحرر محضر سرقة بذلك، وإذا لم يتم دفع قيمة التصالح في هذا المحضر، تتخذ الشركة الإجراء الثاني، وهو إحالة الأمر إلى النيابة العامة ومن ثَم إلى المحاكمة، وقبل توقيع العقوبة لا يتم تركيب العداد الكودي دون دفع قيمتها.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودي

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

ويمكنك التقديم للحصول على العداد الكودى من خلال الدخول على المنصة الموحدة لخدمات للكهرباء على الرابط التالي:

https://eservices.eehc.gov.eg/login