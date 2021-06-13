وزير الشباب: نعمل تحت قيادة حكيمة ورؤية مصر الجديدة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ وزيرة التضامن لديها ملامح ومتطلبات شخصية الوزارة الإنسانية، تزامنا مع رؤية الرئيس بالاهتمام بالجوانب الإنسانية في المجتمع، موضحا أنّ العمل جار تحت هذه القيادة الحكيمة ورؤية مصر الجديدة، وهذا ليس مصطلح لكنه مضمون فى كل المجالات مصر تغير وهتتغير للاحسن فى كل توقيتاتها.

وأوضح أنّ الحكومة المصرية تعمل بأهداف واحدة في مرحلة الانسجام والتطوير في كل القطاعات، متابعا: «مبادرة بينا خارجة من القلب، ونحن نتضامن مع وزارة التضامن بكل مؤسساتنا»، مشيرا إلى أنّ سن المتطوعين مؤهل لشحن بطاريتنا.

وزير الشباب: نتضامن مع وزارة التضامن بكل مؤسساتنا

من جانبها، استعرضت مي كمال منسقة مبادرة «بينا» أهداف المبادرة وما نفذته من أنشطة على مدار 6 سنوات مضت، خلال فعاليات تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية وتكريم متطوعي مبادرة بينا من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية.

وقالت مي كمال، إنّ مبادرة بينا نفذت العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية، وبينها برنامج «نبته»، الذي يستهدف تأهيل وتمكين شباب المتطوعين لتنفيذ عدد من برامج تطوير المهارات الحياتية لدى أبناء دور الرعاية.

وأشارت إلى أنّه مع تعرض العالم لجائحة كورونا، وزّع شباب مبادرة «بينا» المتطوعين، زجاجات الكحول والكمامات في دور الرعاية الأشد احتياجا لأدوات التعقيم، تجاوبا مع الاحتياجات الفعلية لهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

و«بينا» من المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي عام 2015، للعمل على رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها، مع تفعيل دور المراقبة المجتمعية وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية.