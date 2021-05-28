وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر منتخب كرة اليد في الغردقة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارة مفاجئة، اليوم، لمعسكر المنتخب المصري لكرة اليد المقام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة استعداد لأوليمبياد طوكيو 2021، رافقه فراج عبد المقصود مدير الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ومحمد عيد منسق معسكر المنتخب المصري لكرة اليد بالمنتجع الرياضى السياحى بالغردقة.

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة باللاعبين والجهاز الفني والإداري لبحث طلبات المنتخب الذي يستعد لخوض أوليمبياد طوكيو 2021 في اليابان ضمن المجموعة الثانية التي تضم السويد والبرتغال والدنمارك والبحرين.

وتفقد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته معسكر المنتخب المصري لكرة اليد بالغردقة صالات التدريب وصالات الأحمال البدنية، وعبر عن رضاه بمستوى المعسكر مشيدا بالإمكانيات المادية والفنية والإدارية.وتتواجد بعثة منتخب مصر لكرة اليد بالغردقة لخوض معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة بانتظام جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء المحترفين.

وانتظم لاعبو المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب فى معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذى انطلق في 18 مايو ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: «محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد».

يذكر أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات: إسبانيا وفرنسا وألمانيا وذلك فى الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو...