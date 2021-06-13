وفاة طبيب صيدلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلنت نقابة صيادلة الغربية، وفاة الدكتور محمد العسال، عضو النقابة بالمحافظة، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا، وغُسل الجثمان وجار دفنه، طبقا للإجراءات والتدابير الاحترازية بمقابر الأسرة بمركز بسيون.

ونعى الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، الدكتور محمد العسال بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولاً حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، على فراقه.

وأكد نقيب الصيادلة بالغربية، في بيان صحفي اليوم، أن الفقيد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وظهرت عليه أعراض الإصابة متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وضيق فى التنفس، وعطس وسعال، وأجريت له الفحوصات الطبية، وأخذت منة عينة، وجاءت النتيجة إيجابية، وتأكدت الإصابة بالفيروس.

وأضاف «دنيا»: «وجة الأطباء بعزل الفقيد داخل مستشفى بسيون المركزي، وتدهورت حالته الصحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية اليوم».

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في وقت سابق، تعافي وخروج 82 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات المحافظة؛ بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، عقب تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد «حميدة» بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية كافة، من أجل تسخير الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالغربية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، وكذلك ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.