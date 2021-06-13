الصحة تحسم جدل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا: «عندهم مناعة طبيعية»

حسم مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم منذ عدة أيام حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا، خاصة بعد إجازته في عدد من الدول وتطعيم السيدات الحوامل باللقاح.

وقال المصدران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيدات الحوامل في مصر لن تحصل على لقاح كورونا، ولم تجري تجارب سريرية عليهم ولا دراسات حتى الآن عليهم لذلك لن يتم إعطاء اللقاح لهم.

الأطفال حتى سن الـ18 عاما أيضا لن يحصلوا على لقاح كورونا

الأطفال حتى سن 18 عامًا أيضًا لن يحصلوا على لقاح كورونا، وذلك لأنهم يتمتعون بمناعة طبيعية، وأن الدولة تسعى إلى تطعيم الفئات المستحقة والانتهاء منهم، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتوسع في عملية التطعيمات للسيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوى، وفقًا للمصدرين.

«التطعيمات مهمة بالنسبة للفئات المستحقة لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم»، فضلًا عن سعي الدولة إلى الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين نهاية العام الجاري، وأهمية اللقاحات وفعاليتها وأمنها وقدرتها في إعطاء الجسم المناعة لفترة تصل إلى 9 أشهر، وتحد من شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بحسب حديثهما.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 200273 حتى اليوم.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 711 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي مصابي الفيروس في مصر إلى 272491 من ضمنهم 200273 حالة تم شفاؤها.