التعليم العالي: اهتمام مكثف بالأنشطة الطلابية بالجامعات في عهد السيسي

حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات السبع الماضية، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك لتقدم كبير في حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في عدد من المجالات.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مسار الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2014 - 2021.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، حرص الوزارة على إشراك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التي تسهم بجوار العملية التعليمية في تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات.

ولفت التقرير إلى نجاح الوزارة في تنفيذ خريطة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي 2019/2020 بمشاركة حوالي 146 ألف طالبًا وطالبة من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات، واستحداث الأنشطة التي ترتبط بالمناسبات والأحداث القومية والموضوعات العامة التي تهم المجتمع مثل مسابقة «حكاية نصر 45» بمناسبة ذكرى أكتوبر عام 2018، بمشاركة 112 ألف طالب، ومسابقة العبور الجديد عام 2019 بمشاركة 200 ألف طالب، وتنفيذ مسابقة أفضل جامعة خلال العام الدراسي 2018/2019، وتنفيذ مبادرة «مودة» بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتوعية المقبلين على الزواج.

وأبرز التقرير نجاح الوزارة في التعامل مع جائحة كورونا بتحويل آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية إلى استخدام التكنولوجيا وعقد مسابقات ومنازلات أون لاين، من بينها «ملتقى جامعة المنصورة وملتقى علماء المستقبل بجامعة دمياط»، وكذلك مشاركة 40 ألف من طلاب الجامعات في فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية، كما أبرز التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش 2022، وكرة اليد للجامعات 2024.

كما أشار التقرير إلى إعادة تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان عام 2017 وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات «عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا»؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، ونشر الوعي بين طلاب الجامعات، وكذلك دمج الطلاب الوافدين وإشراكهم في الأنشطة الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة لزيادة قاعدة المستفيدين من الطلاب.

وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية في تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2019/ 2020، وذلك استنادًا إلى البناء المؤسسي بإصدار كل اللوائح التنفيذية في عام 2017، واللوائح المالية والإدارية في عام 2019.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، على استمرار جهود تقديم خدمات توعوية وإرشادية لرفع وعي الطلاب بالجامعات المصرية في كافة المجالات، والعمل على تنمية ودعم مهارات ومواهب الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن الوزارة تعمل على نشر المعلومات الصحيحة بين طلاب الجامعات لمواجهة حروب الجيل الرابع والقضاء على الشائعات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بوضع استراتيجية وطنية لتعميق الانتماء والولاء، وذلك من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكلية القادة والأركان، وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والوزارات المختلفة مثل الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والآثار، لإقامة دورات استراتيجية في الأمن القومي، وإدارة الأزمات، وصناع القرار سواء داخل الأكاديمية أو الجامعات، والتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.