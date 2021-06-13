رئيس المحكمة العليا بالجرائر: تجربة مصر ألهمتنا طرقا لمكافحة الإرهاب

قال المستشار عبدالرشيد طبي، رئيس أول المحكمة العليا بالجزائر، إنَّ بلاده استلهمت من التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب، مبينًا أنَّ أبرز ما تمّ تطبيقه هو إنشاء قائمة للإرهابين، خاصة أنَّ بلده عانت كثيرًا من الإرهاب وقت التسعينات، وفق ما قاله.

وأضاف خلال اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، ان التحول الرقمي نابع من تطور العالم السريع في استعمال تقنية المعلومات، حيث سعت الجزائر الي مواكبة هذا التطور ونظرا الي الحاجه التي فرضها كوفيد 19 ومن مظاهر التغيير هو تعيين وزير مُكلف في الحكومة بالرقمنة الاليكترونية.

رقابة مواقع التواصل لايعني تقييد حرية الافراد

وتابع رئيس أول المحكمة العليا بالجزائر، أنَّ حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي أمر مهم ويتطلب ثلاث محاور رئيسية، وهي: سن تشريعات تتناسب مع طبيعية هذه الوسائل، وكذا التدقيق في المنشور ومحتواه، ووضع القواعد القانونية التي تُخضع صاحب المنشور للرقابة القانونية، مبينًا أنَّ هذا لا يعني تقييد حرية الأفراد بل لضبط ما يتمّ نشرة حتى لا تنتشر المعلومات الخاطئة في المجتمع وحتى لا تعم الفوضي.

ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.

وأكّد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، أنَّ القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات، متابعًا أنَّ الدورة الحالية ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أنَّ أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.

ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنَّ رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.