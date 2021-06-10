المحكمة الدستورية: الإرهاب وباء فتاك يهدد العالم وليس أفريقيا بمفردها

قال المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الإرهاب هو الآفة الأساسية التي تهدد شعوب العالم وليس دول قارة أفريقيا، ووباء فتاك يعصف بأي منطقة ينتشر فيها، مشيدًا بتحركات الدولة المصرية في محاربة الإرهاب خلال الأعوام الماضية.

وأضاف شريف، خلال مؤتمر صحفي، بشأن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية، أن عام 2019 شهد نقلة نوعية على مستوى التعاون في القضاء الأفريقي خلال اجتماع القاهرة في ظل رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للمحكمة الدستورية في ذلك الحين، وهو رئيس مجلس النواب حاليًا، وذلك من خلال إطلاق منصة قضائية رقمية بهدف تجميع الدول الإفريقية؛ لوضع بنية أساسية تحتية قوية للتشريعات والدساتير والأحكام القضائية في أفريقيا من خلال دائرة مفتوحة يستطيعوا من خلالها التعرف على التوجهات المختلفة لحركة القضاء ودوره الفاعل في حماية المجتمع وتحقيق التنمية وهي شبكة تضم 54 دولة إفريقية.

وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أعمال اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية ستبدأ السبت المقبل، وتحيط باجتماع هذا العام الكثير من الاحتياطات الصحية، حرصا على الجميع، وجار اتباع المعايير المتعارف عليها في الدول المتقدمة.