القباج لأبناء دور الرعاية: أحب أن أراكم أقوياء.. حذاري أن يضعفكم أي تنمر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّها منذ تقلدها منصب الوزارة اهتمت بالفئات الأولى بالرعاية، موجهة رسالة لأبناء دور الرعاية قائلة «بحب أشوفكم أقوياء وراسكم مرفوعة، وحذاري أن يضعفكم أي تنمر أو تعليق، فهناك من ليس لهم وعي كاف بقضاياكم».

ولفتت القباج، في مؤتمر اليوم، إلى أنَّ هناك توجه عام من الدولة لمساندة الشباب وتحديدًا الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يحب أن يرى دائمًا مواطنين أقوياء مدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنَّ «الدولة تهتم بنشر الوعي، نحن نمر بأزمة وعي»، موجهة حديثها لأبناء دور الرعاية: «نفسي أشوفكم خارج المؤسسات، وسيتمّ توظيف طاقتكم في الشوارع وفي الريف وفي الميدان».

وأشارت إلى أنَّ قانون الجمعيات جاء بمكون كبير حول التطوع، وسيصبح أكثر تنظيمَا، وسيتمّ إعداد قاعدة بيانات حول المتطوعين في مصر سواء بالعلم أو الموارد ولن يقتصر التطوع على الشباب ولكنه سيشمل جميع الأعمار، موضحة أنَّه سيكون هناك متطوعين من المسنين،الذين يجمعون بين الحكمة والخبرة قائلة: «الأطفال اللي ربتهم جداتهم يخرجون في منتهى الوعي والقوة» .

وأوضحت أنَّ وزارة التضامن تعمل على الارتقاء بدور الشباب وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية، مستكملة: «لم يترك الرئيس فئة إلا وطرق بابها»، مؤكّدة أنَّ هناك 30 ألف متطوع بالهلال الأحمر، منهم 10 آلاف متطوع بالميدان، إلى جانب 30 ألف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

جاء ذلك خلال فعاليات تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية وتكريم متطوعي مبادرة بينا من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يُذكر أنَّ مبادرة «بينا» تستهدف القضاء على كل صور الانتهاكات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة، ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبلاغ الوزارة بها، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من أطراف وأصحاب المصلحة، والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، إدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال، وتدعيم مفهوم المساءلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية.