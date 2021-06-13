صيد السمك.. 455 كيلو مترا من السواحل الغنية بالأسماك في مطروح

صيد الأسماء من الأنشطة التى تميز محافظة مطروح، نظرًا لوقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 455 كيلومترًا غنية بجميع أنواع الأسماك، ذات الأنواع المختلفة، والأحجام المتفاوته، حيث يأتي إليها الصيادون من مختلف المحافظات بمراكب للصيد على سواحل مطروح حتى السلوم، والإبحار فى المياه الإقليمية.

كما يأتي الصيادون الهواة للصيد على السواحل في مدينة مرسى مطروح، مستخدمين الماكينات والبوص والغزل أحيانا للصيد بالقرب من الشواطىء، وسط وغرب وشرق المدينة، في ظل استخراج تصاريح لصيد الهواة.

مطروح ممر مائي مهم لصيد الأسماك

وتأتي العديد من مراكب صيد الأسماك من محافظات كفر الشيخ ودمياط والإسكندرية، والبحيرة، من مواني برج مغيزل، وأبي قير، وعزبة البرج، ورشيد. ويذكر محمود العتريس، شيخ الصيادين في السلوم، لـ«الوطن»، إن الصيادين بعد حصولهم على تصاريح تستمر ما بين 4 حتى 8 أيام للصيد على سواحل مصر الغربية، يمرون بمرسى مطروح، ويتوجهون غربا في اتجاه سيدى براني حتى سواحل مدينة السلوم الحدودية، وذلك للصيد في المناطق التي تشهد تواجدًا أكثر للأسماك بمختلف أنواعها، ثم يعودون لبيعها في مرسى مطروح أو المواني التى جاؤوا منها، لافتًا إلى أن البيع يجري بنظام المزاد فى حلقات السمك.

وأشار «العتريس» إلى أن المراكب تدخل لأقرب ميناء لها في السلوم أو مرسى مطروح في حال تغير حالة الطقس، أو الاحتياج إلى تموين من ثلج أو جاز.

صيد البحر.. أشهر أنواع الأسماك في سواحل مطروح

وتتنوع الأسماك فى سواحل مطروح من الأنواع التى تعيش فى البحر الأبيض المتوسط، ومنها أسماك الدنيس والوقار، والشراغيش والبربون، والجمبرى، والسبيط، والقاروص، والبطاطا، والمرجان، والموزة، والبورى، والإستاكوزه، والميرمار، وغيرها من الأنواع التى يحرص على صيدها بمراكب الجر.