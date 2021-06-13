مقترح برلماني بتشكيل لجنة لمراجعة أجور العاملين في القطاع الصحي

طالب الدكتور محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لدراسة تأثيرات فيروس كورونا على القطاع الصحي والعاملين به، متابعا خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أنّ أزمة كورونا ألقت بظلالها على العاملين في قطاع الصحة، ما أدى إلى انخفاض الأجور والمرتبات، كما طالب بتشكيل لجنة من وزارات: الصحة، المالية، التعليم العالي، لتتولى مراجعة شاملة للأجور التي يتقاضاها العاملين في قطاع الصحة بما فيها المستسفيات الجامعية، وتشكيل لجنة من وزارات: التخطيط، التعليم، والصحة، لتحديث البيانات الطبية والقدرة على التنبؤ بالأمراض.

كما طالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لجنة من هيئتي الاعتماد وضمان الجودة وهيئة الرقابةـ للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا.

أجور الموظفين والعاملين

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أهمية أن تسعى الدولة لوقفة جادة أمام الخسائر في الموازنة، وأن تكون هناك خارطه طريق لتحقيق قيمة مضافة، موضحا أنّ الصناديق الخاصة يجب أن تكون داعمة للاقتصاد، وهناك سيل من الخسائر في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتسببت في عجز بالموازنة السابقة بـ18 مليار جنيه، والآن وصل لـ21 مليار ونصف المليار جنيه عجز في الموازنة، ويجب أن يكون هناك حل بإنشاء مشروعات، متسائلا: «أين مراقبة الحكومة؟».

وأضاف وهدان، أنّ تقرير الموازنة خلا تمام من دعم شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المعاشات، في ظل الظروف المتردية، مطالبا بالزيادة الفورية في المعاشات للأكثر احتياجا للعلاج وغيره من المتطلبات، ودعم قطاعي التعليم والصحة، وعلى الحكومة رفع مرتبات القطاع الطبي وقطاع التعليم.

وتقدم وهدان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رفع هامة كل مصري للسماء بفضل ما يقوم به من إجراءات لرفعة الدولة المصرية، مشيدا بالمبادرات التي أعلنها الرئيس خلال السبع سنوات الماضية، سواء في الصحة أو التعليم أو حياة كريمة.