«أسمنت أسيوط» تهدى القطاع الصحي 4 مولدات أكسجين لمواجهة كورونا

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين مقدمة من شركة أسمنت أسيوط «Cemex»، لتوزيعها على مستشفيات الصحة بالمحافظة المخصصة لعلاج مرضى كورونا لمساعدتهم علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي وذلك ضمن المشاركات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات والشركات والمجتمع المدني لمساعدة الدولة في رفع كفاءة المنظومة الطبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور حسام زناتي طبيب الشركة وابراهيم سعد مسئول العلاقات العامة بشركة سيمكس.

من جانبه، وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لمسئولي الشركة مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوي لشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة مشيدًا بمشاركة شركة سيمكس أكثر من مرة في دعم القطاع الصحي والوقوف بجانب المحافظة في مواجهة فيروس كورونا وتوفير خدمات طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشار إلى سعيه المستمر لتعزيز كافة المبادرات والمساهمات فى شتى القطاعات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قطاع الصحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية إحتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا.

فيما أعرب الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة عن تقديره لجهود محافظ أسيوط في النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي مثمنًا المشاركة الفعالة لشركة سيمكس في دعم القطاع الصحي مشيرًا إلى أن المولدات بسعة 5 لتر في الدقيقة وتعمل 24 ساعة وسيتم توزيعها على مستشفيات الصحة المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.