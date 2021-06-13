تحرك برلماني عاجل لمواجهة التحرش بالأطفال بعد واقعة قطار القاهرة أسوان

في أول تحرك برلماني عاجل، طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مواجهة ظاهرة التحرش ضد الأطفال، ودعا إلى إجراء تعديلات تشريعية من شأنها تغليظ عقوبة التحرش لردع الخارجين عن القانون، خاصة الجرائم التي تتم داخل وسائل النقل وتعاني منها بعض الفتيات.

وأكد النائب أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.لافتا إلى ان هذة الواقعة ليست الأولى في وسائل النقل حيث كان يسبقها واقعه مترو الأنفاق.

وأشار النائب هشام الجاهل فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش جلسة النواب، إلى أن زيادة ظاهرة التحرش في الأونة الأخيرة سواء بالأطفال او النساء .

تحذير من ارتفاع معدل التحرش

وحذر من أن هناك إرتفاع ملحوظ و غير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات، بحسب قوله، بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الاماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.

وطالب النائب هشام الجاهل بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام، مما سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهر التى يعانى منها المجتمع بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.

واقعة تحرش داخل قطار

كانت هيئة السكة الحديد، قد عملت على تفريغ فيديو قيام أحد الركاب بالقطار رقم 1008 «القاهرة - أسوان»، بعد قيام أحد الركاب بارتكاب فعل فاضح مع أحد الأطفال أثناء سير القطار، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة.

وأكدت هيئة السكة الحديد، عن قيامها بفتح تحقيقاً عاجلا لمعرفة حقيقة الفيديو المنتشر عبر الجروبات على مواقع التواصل الإجتماعي بقيام أحد الركاب بإرتكاب فعل فاضح أثناء استقلاله القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلي أسوان يوم الأربعاء الماضي، مشيراة إلى أنه سيتم تشكل فرق من أفراد الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات، لضبط أى أفعال خارجة عن الأعراف.