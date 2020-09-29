صاحب فيديو التحرش بالأطفال الثلاثة: "متخانق مع مراتي وعندي كبت"

اعترف الشاب المتحرش بالأطفال الثلاثة داخل سيارته في القاهرة الجديدة، أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي".

وأضاف المتهم أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلي عمله، وأنه استدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم موظف في شركة قطع غيار سيارات، ويعمل سائقًا على سيارته في شركة نقل ركاب إلكترونية منذ عدة أشهر.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم خلال ساعات من نشر الفيديو الذي ظهر فيه وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة، وأفاد مصدر أمني بأن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالًا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادي كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود على الأمر ده، أنا بلغت المواقع الإخبارية اللي عندي علشان أكيد هيوصلوا لحاجة".