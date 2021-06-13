«بينيت» يتعهد بمواصلة الاستيطان ويتوعد حماس في جلسة التصويت بالكنيست

بدأ الكنيست الإسرائيلي الجلسة الخاصة بالتصويت على تشكيل أول حكومة منذ 12 عاما لا يقودها رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو.

ويلقي نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» اليميني، الذي من المفترض أن يترأس «حكومة التغيير» بالتناوب مع رئيس حزب «يش عتيد» اليساري يائير لابيد، في هذه الأثناء كلمة أمام الكنيست، يقاطعها باستمرار أنصار نتنياهو، الذي من المتوقع أن يخاطب المشرعين لاحقا.

وشكر بينيت، في كلمته، نتنياهو وزوجته سارة، وتعهد بمواصلة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك «منطقة ج» بالضفة الغربية المحتلة، و«الحفاظ على إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وديمقراطية دولة قوية».

وحذر بينيت الفلسطينيين من أن «العنف سيواجه بيد من حديد» وتوعد «حماس» بـ«حائط من النار» ردا على أي تصعيد، مشيرا إلى أن استمرار الهدوء سيجلب بالعكس «التقدم الاقتصادي ومنع الاحتكاك».

وتعهد بينيت بأن حكومته ستعمل على استعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، واصفا ذلك بـ«المسؤولية المقدسة».

وأعرب بينيت في كلمته عن معارضته الشديدة لاستئناف الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بالحصول على ترسانة نووية.