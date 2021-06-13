وزير الاتصالات: التحول الرقمي يساعد القضاة على إنجاز أعمالهم 

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي، أمر مهم خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا، ما يؤدي إلى تقليل الحضور والتحول إلى الرقمية، وتخفيف التعامل والحد من الازدحام والتواجد داخل المحاكم، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، سيساعد القضاة في إنجاز القضايا المنظورة أمامهم.

وتابع وزير الاتصالات بأن هناك العديد من المشروعات المقرر تنفيذها، منها مشروع عدالة مصر، منصة مصر الرقمية، ويقام فيها الدعاوى المدنية، ودفع الرسوم وتحديد الجلسات ومتابعتها إلكترونيًا، ومشروع تجديد الحبس عن بعد، ويتمكن القضاة من تجديد الحبس دون أن يتحرك المتهمين، ما يوفر في نفقات النقل، والمخاطر الأمنية.

ومن المشروعات المقرر تنفيذها أيضًا، مشروع التقاضي الإلكتروني، ويخص المحكمة الاقتصادية، ويمكن المتقاضين من رفع الدعاوى ومتابعتها من بُعد، بالإضافة إلى التعاون بين المحكمة الدستورية، ووزارة الاتصالات لميكنة المحكمة الدستورية.

ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجرى الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.

وأكد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر، تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.

وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، بأن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل، لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.

ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع، وتستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية.