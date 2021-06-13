«صناعة النواب» تطالب بحصر مشكلات النسيج لحلها مع الحكومة

طالب المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتحاد الصناعات، بتقديم بيان بعدد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في مصر، مؤكدا أن اللجنة ستبذل أقصى مجهود مع الحكومة، لحل الكثير منها، ما يكون لها تأثير مباشر على السوق.

وقال ممثل اتحاد الصناعات، أثناء اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن تدهور قطاع صناعة الملابس في مصر، وانخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود، حسبما ورد بطلب الإحاطة، إن صناعه الملابس الجاهزة تعاني بسبب عدم القدرة على المنافسة.

وتابع أن المعاناة تطال الجميع، سواء الاستيراد أو التصدير بسبب الصناعة، مضيفا أننا خاطبنا وزيرة الصناعة كثيرا جدا، والموضوع ليس قاصرا على الصناعة، وإنما معني بها وزارات الاستثمار والصناعة والكهرباء والبترول، وبلا شك الضرائب والرسوم بتعلي التكلفة.

وأكد النائب محمد المرشدي، أن المعلومات في طلب الإحاطة خطأ، وذلك باختزال حجم الصناعة في الملابس الجاهزة، لكننا نواجه أزمة في كل الصناعة، بداية من الغزل والنسيج والتصنيع والقطن والحلج، موضحا أننا لدينا صناعة تفصيل وليس لدينا صناعة ملابس.

وشدد المرشدي، على أن بداية هدم صناعة الغزل والنسيج، هو المهندس رشيد محمد رشيد، الذي أعطى الامتيازات لرجال الأعمال، ليحصلوا على 55% هالك، مطالبا بحماية الأسواق وحماية الصناع في كل مشكلات المناطق الصناعية في مصر، ومنافسة عادلة لا تريد ميزة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، حول صناعة الملابس الجاهزة في مصر، ومستقبل تلك الصناعة، وأسباب انخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن خطة دمج مصنعي «إدفينا وقها»، وتقليص عدد المصانع الخاصة بالشركة، وعدم إنشاء مصنع جديد لإدفينا بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، القريب من ميناء دمياط.

كما ناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام محمد ياسين، بشأن تعطل وتوقف صناعة السجاد الحرير بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتفعيل قرار وقف استيراد السجاد من الخارج.