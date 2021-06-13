فؤاد السنيورة: رئيس لبنان يتصرف بشكل مغاير للنظام الديمقراطي في البلاد

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الوضع في لبنان في غاية الدقة، لأنه منذ 11 شهرا، لم تشكل حكومة جديدة، لافتا إلى أن ليس هناك إمكانية خروج من المأزق، إلا عن طريق تشكيل حكومة قوية، قادرة على استعادة الثقة في ظل وجود انهيار كبير في الثقة في السياسيين في لبنان.

وأضاف «السنيورة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «extra news»، اليوم، أن اللبنانيون في الوقت الحالي، يريدون تشكيل حكومة على غير النسق الذي عهدوه خلال السنوات العشر الماضية، وهذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما حضر إلى لبنان، بعد تفجير مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، الذي دعم قيام حكومة متخصصين، وليست حكومة سياسية كما هو معتاد.

وأوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن رئيس الجمهورية اللبنانينة، يتصرف بشكل مغاير للنظام الديمقراطي في لبنان، حيث يتصرف باعتبار النظام رئاسي، لذا فإن الأمور مستعصية في الوقت الحالي، على تشكيل حكومة، وينتج عن هذا أزمة اقتصادية للبنانيين، ويوجد أزمة لديهم في البنزين، واستلام أموالهم، وهو أمر يغضب جميع اللبنانيين، لذا طالب البابا في لبنان الفصائل المسيحية، بالتشاور معه الفترة المقبلة.

وألمح رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان تشمل أطراف خارجية، ضمت الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وكذلك وجود محاور إقليمية، وتحالفات متغيرة تضغط على لبنان، ومن بينهم دولة إيران، التي تنسق مع حزب الله، الذي لم يستمر في تقديم المقاومة، وأصبح يوجه أسلحته لصدور اللبنانيين والسوريين، مؤكدا أن المجتمع العربي والدولي يريد مساعدة لبنان، لكن ينتظر منها أن تساعد نفسها من أجل تشكيل حكومة في وقت قريب.

يذكر أن البطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعي، دعا إلى اجتماع عاجل للفصائل اللبنانية، من أجل حل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.