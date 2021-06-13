عاجل.. حظر كتاب بـ«تربية طنطا» يضع حسن البنا وسيد قطب ضمن الأبطال والزعماء

أعلنت جامعة طنطا، حظر كتاب «تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق»، من استخدامه في المناهج الدراسية، ضمن كلية التربية، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة إحدى صفحات الكتاب، ضمن فقرة تحمل اسم «حياة الأبطال والزعماء»، التي ضمت حسن البنا، وسيد قطب ضمن قادة المجتمع.

ويرجع الكتاب، لأستاذ دكتور عبدالحميد عبدالله عبدالحميد، أستاذ تعليم اللغويات التطبيقية، ورئيس قسم المناهج الأسبق، وأستاذة دكتورة رهام ماهر، أستاذ المناهج وطرق المناهج بكلية التربية جامعة طنطا، حيث يجري تدريس الكتاب ضمن منهج الفرقة الثالثة للكلية.

جامعة طنطا تحيل مؤلفي الكتاب للتحقيق

وأحالت الجامعة، الدكاترة مؤلفي الكتاب إلى التحقيق، تطبيقًا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع رئيس الجامعة لأقوالهم، وعليه يجري اتخاذ القرار، إما بالإحالة لمجلس تأديب، أو الاكتفاء بتوقيع عقوبة في إطار المادة 112.

رد مؤلفة الكتاب

وكانت «الوطن» تواصلت مع الدكتورة ريهام الصراف، بشأن محتوى الكلاب، حيث قالت إنه ضمن منهج التدريس بالكلية منذ عام 1992، وشاركت هى بوضع اسمها عليه، بعد انضمامها للتدريس بعدها، مؤكدة أن الكتاب لا يعبر عن انتماءاتهم أو ميولهم السياسية، وقد يكون تأليفه حدث من خلال الإعداد والنقل من مراجع أخرى، وحدث هذا الخطأ سهوًا، وأنهم سيحذفوا ذلك الجزء، مع تعديل الفقرة التي تضم أسماء سيد قطب وحسن البنا ضمن زعماء وقادة المجتمع.

وذكرت «الصراف»، أن الكتاب ضمن مناهج كلية تربية طنطا، من قبل أن تعمل هى في مجال التدريس الأكاديمي: «موجود من وأنا طالبة».

ويعد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والمرشد الأول لها عام 1928، بينما سيد قطب، أحد أهم رموز التنظيم، وتعتبر مؤلفاته هي المرجع الأول، الذي تستند عليها الجماعة الإرهابية، وأغلب التنظيمات التي تتبنى الفكر التكفيري في أعمالها